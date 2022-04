Elon Musk veut racheter Twitter !

(Boursier.com) — Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, homme le plus riche du monde, qui venait de prendre 9,1% de participation au capital de Twitter, veut racheter le réseau social à l'oiseau bleu. Le prix proposé est de 54,2$ par action, ce qui représenterait un montant total de plus de 43 milliards de dollars !

"J'ai investi dans Twitter car je crois en sa capacité à devenir la plateforme de la liberté d'expression dans le monde entier, et je crois que la liberté d'expression est un impératif sociétal pour une démocratie qui fonctionne. Cependant, depuis que j'ai fait mon investissement, je réalise maintenant que l'entreprise ne prospérera ni ne servira cet impératif sociétal dans sa forme actuelle. Twitter doit être transformé en une entreprise non cotée. En conséquence, je propose d'acheter 100% de Twitter pour 54,20$ par action en numéraire, une prime de 54% par rapport à la veille du jour où j'ai commencé à investir dans Twitter et une prime de 38% par rapport à la veille de l'annonce publique de mon investissement. Mon offre est ma meilleure et dernière offre et si elle n'est pas acceptée, je devrai reconsidérer ma position d'actionnaire. Twitter a un potentiel extraordinaire. Je vais le débloquer", a écrit Musk au président du conseil d'administration de Twitter, Bret Taylor.

Il s'agirait donc d'une offre finale que Musk n'entendrait pas rehausser. L'homme d'affaires, qui venait de prendre plus de 9% des parts, avait décliné une place au conseil d'administration de Twitter, ce qui aurait plafonné sa participation à 14,9%.

Le milliardaire a déclaré son offre à la Securities and Exchange Commission, gendarme financier américain. Il avait précédemment modifié sa déclaration de prise de participation au capital du réseau social de San Francisco pour s'afficher en tant qu'investisseur actif, et non plus passif. Les spécialistes évoquaient d'abord une potentielle posture d'activiste, peu envisageant une réelle offre sur la totalité du groupe.

Tesla perd 1% avant bourse à Wall Street. Une offre en cash d'un tel montant pourrait en effet nécessiter que Musk allège quelque peu sa participation au capital du constructeur pour récupérer des liquidités destinées à son offre sur Twitter. Selon la dernière évaluation de Forbes, la "valeur nette" de Musk en temps réel est actuellement de 274 milliards de dollars, mais l'essentiel provient de la participation de 21% au capital de Tesla. SpaceX, le groupe aérospatial du milliardaire, est évalué 74 milliards de dollars pour l'heure, après un round de financement de février 2021.