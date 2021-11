Elon Musk va pouvoir vendre pour plus de 20 milliards de dollars d'actions Tesla

(Boursier.com) — Elon Musk, le patron de Tesla, a soumis durant le week-end un sondage peu commun. Il s'agissait pour les utilisateurs du réseau social média Twitter de répondre à la question du charismatique CEO, qui demandait si ses followers acceptaient qu'il cède 10% de ses actions Tesla. En plein débat sur la taxe sur les milliardaires, Musk, qui s'est rebaptisé 'Lorde Edge' sur Twitter, a donc demandé à ses 62,8 millions de followers si oui ou non, il pouvait vendre ce bloc d'actions. Selon les résultats finaux de ce sondage, auquel ont répondu 3,52 millions de personnes, 57,9% des internautes sont favorables à la cession, alors que 42,1% sont contre.

"Ces derniers temps, on a beaucoup parlé des plus-values latentes comme moyen d'évasion fiscale, donc je propose de vendre 10% de mes actions Tesla", avait tweeté le 6 novembre l'homme le plus riche de la planète et de tous les temps. "Je respecterai les résultats de ce sondage, quel qu'en soit le sens", avait ajouté le dirigeant. Suite au vote, Musk a assuré qu'il était bien prêt à accepter le résultat quel qu'il soit.

Le leader de Tesla et SpaceX, qui ne paie quasiment pas d'impôt sur les revenus, affiche une fortune estimée de plus de 318 milliards de dollars selon la dernière mise à jour de Forbes. Il détient en particulier 23% du capital de Tesla en tenant compte des stock options, mais a engagé plus de la moitié de cette participation en tant que collatéral pour des emprunts. Forbes en a tenu compte dans son évaluation de la "valeur nette" du milliardaire. Tesla valait environ 1.210 milliards de dollars à Wall Street sur la base des cours de clôture de vendredi. SpaceX, la compagnie spatiale de Musk, est quant à elle valorisée très prudemment environ 74 milliards de dollars, suite au dernier tour de table de février 2021.

"Notez que je ne prends pas de salaire en espèces ou de bonus de n'importe où. Je n'ai que des actions, donc la seule façon pour moi de payer des impôts personnellement est de vendre des actions", a justifié Musk sur Twitter.

Aux cours actuels, la vente de 10% de sa participation dans Tesla rapporterait à Musk près de 28 milliards de dollars. Néanmoins, son annonce pourrait bien peser significativement sur les cours ce jour. Il est donc possible que ce bloc soit cédé à un cours inférieur. Quoi qu'il en soit, l'homme d'affaires empochera plus de 20 milliards dans cette opération, avant imposition. En revanche, la valorisation de Tesla et donc des plus de 20% du capital qu'il possèdera encore risque d'évoluer fortement aujourd'hui. La "médaille d'argent" Jeff Bezos, avec ses 203 milliards de dollars de "valeur nette" mesurée par Forbes, pourrait donc bien devenir médaille d'or si les investisseurs sanctionnent trop durement Tesla en bourse...

Notons enfin que Musk dispose d'une option pour acquérir 22,86 millions de titres Tesla à 6,24$ par action, qui expire le 13 août.