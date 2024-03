Elon Musk poursuit OpenAI !

(Boursier.com) — Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, poursuit le créateur de ChatGPT, OpenAI, et son directeur général Sam Altman, estimant que la compagnie a abandonné sa mission initiale de développement de l'intelligence artificielle au profit de l'humanité. C'est ce qu'indique ce jour l'agence Reuters. Selon l'action lancée hier jeudi, Altman et le cofondateur d'OpenAI Greg Brockman, avaient initialement approché Musk pour concevoir une firme 'open source' et à but non lucratif. OpenAI, désormais soutenu par Microsoft, aurait enfreint son contrat initial, puisque la compagnie serait désormais orientée vers la génération de profit. Cette volonté d'OpenAI de gagner de l'argent enfreindrait l'engagement initial, ont déclaré les avocats de Musk, cités par Reuters, dans le cadre de ce procès intenté à San Francisco. Ils ont ajouté que la société avait gardé un secret complet autour de la conception de GPT-4, son modèle d'IA le plus avancé...

Rappelons qu'Elon Musk avait cofondé OpenAI en 2015, mais avait ensuite démissionné du conseil d'administration en 2018. L'an dernier, l'entrepreneur Sam Altman avait été licencié de manière abrupte par l'ancien conseil d'administration d'OpenAI, qui avait alors déclaré qu'il tentait de défendre la mission de l'entreprise consistant à développer une IA qui profitait à l'humanité. Quelques jours plus tard, Altman avait été réintégré au sein d'un OpenAI doté d'un nouveau conseil d'administration. OpenAI prévoit par ailleurs de nommer plusieurs nouveaux membres du conseil d'administration en mars, a rapporté hier le Washington Post.