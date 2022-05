Elon Musk nie les accusations de harcèlement

(Boursier.com) — Elon Musk a démenti hier sur Twitter les accusations jugées "totalement fausses" relayées par Business Insider, selon lesquelles l'homme d'affaires aurait déboursé 250 000$ il y a quatre ans afin de régler une plainte pour harcèlement d'une hôtesse de l'air. "Les attaques contre moi doivent être vues à travers un prisme politique - c'est leur livre de jeu standard (méprisable) - mais rien ne me dissuadera de me battre pour un bon avenir et votre droit à la liberté d'expression", a assuré Musk sur Twitter. "Enfin, nous arrivons à utiliser Elongate comme nom de scandale. C'est en quelque sorte parfait", a ironisé le milliardaire, qui s'était précédemment exprimé contre le parti démocrate et avait prévenu qu'il s'attendait à faire l'objet d'attaques. "Il était clair que leur seul objectif était un prix à succès pour interférer avec l'acquisition de Twitter. L'histoire a été écrite avant même qu'ils ne me parlent", s'est encore ému Musk. "Et, pour mémoire, ces accusations sauvages sont totalement fausses", a ajouté le dirigeant.

"Mais je lance un défi à cette menteuse qui prétend que son amie m'a vu 'exposé' : ne décrire qu'une chose, n'importe quoi (cicatrices, tatouages, ...) qui n'est pas connue du public. Elle ne pourra pas le faire, car cela ne s'est jamais produit", a insisté le patron de Tesla et SpaceX. "De plus, 'l'amie' en question qui a accordé l'interview à BI, est une militante/actrice d'extrême gauche à Los Angeles avec un grand axe politique".

"Les attaques politiques contre moi vont s'intensifier de façon spectaculaire dans les mois à venir", avait tweeté Musk mercredi...

Musk a aussi voulu assurer, dans un tout autre registre, qu'il ne délaissait pas Tesla au profit de l'acquisition de Twitter. "Pour être clair, je passe en fait moins de 5% de mon temps sur l'acquisition de Twitter. Ce n'est pas sorcier ! Hier c'était Giga Texas, aujourd'hui c'est Starbase. Tesla est dans ma tête 24h/24 et 7j/7".