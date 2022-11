Elon Musk, le début d'un combat titanesque contre Apple ?

(Boursier.com) — Elon Musk s'en est pris frontalement à Apple hier soir sur le réseau social média Twitter qu'il vient de racheter pour 44 milliards de dollars. "Apple a pratiquement cessé de faire de la publicité sur Twitter. Détestent-ils la liberté d'expression en Amérique ?", a ainsi tweeté l'homme d'affaires multimilliardaire. "Apple a également menacé de retirer Twitter de son App Store, mais ne nous dira pas pourquoi", a lancé Musk dans un autre tweet. "Que se passe-t-il ici Tim Cook ?", a questionné l'homme le plus riche de la planète, mentionnant le directeur général de la firme à la pomme. "Qui d'autre Apple a-t-il censuré ?", s'est encore ému Musk, répondant à un tweet du réseau de partage de fichiers et de paiement basé sur la blockchain LBRY, se plaignant des exigences d'Apple pour faire figurer ses applications sur l'App Store.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won't tell us why

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

"Un très grand nombre de vos clients Tesla utilisent iOS pour accéder à leurs voitures. Si cette application est retirée, cela aura un impact significatif sur votre capacité à vendre aux clients Apple", s'est inquiété un autre intervenant du réseau social, en réponse aux attaques de Musk contre le géant californien de Cupertino. "Suggérez-vous qu'Apple utiliserait ses pouvoirs de duopole pour nuire à Tesla ?", a répliqué le milliardaire. Musk a aussi relayé un autre message rappelant la "parodie de parodie" (parodie d'une ancienne publicité d'Apple visant IBM et reprenant les codes de '1984') de l'éditeur de Fortnite, Epic Games, qui avait "défié le monopole de l'App Store" et dont le jeu avait été banni du magasin en ligne.

Accurate https://t.co/1PRfh67nWX

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

"Saviez-vous qu'Apple impose une taxe secrète de 30% sur tout ce que vous achetez via son App Store ?", a aussi glissé Musk en assimilant à une taxe la commission sur les recettes des développeurs d'applications gagnant plus d'un million de dollars sur l'App Store en base annuelle...

Musk, très en forme hier soir, a livré aussi un sondage sur le thème "Apple devrait publier toutes les mesures de censure qu'il a prises et qui affectent ses clients". A ce stade, sur plus de 1,8 million de votants, 84,9% ont jugé que "oui" et 15,1% que non.

Apple should publish all censorship actions it has taken that affect its customers

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Apple menacerait donc la présence de Twitter sur l'App Store, ce qui semble avoir provoqué cette réaction épidermique de Musk. Le milliardaire met en avant la défense de la libre expression, qu'Apple "devrait défendre", selon les propos d'un autre intervenant de Twitter approuvés par Musk.

"C'est une bataille pour l'avenir de la civilisation. Si la liberté d'expression est perdue même en Amérique, la tyrannie est tout ce qui nous attend", a ajouté Musk à propos de son combat plus général. "Les fichiers Twitter sur la suppression de la liberté d'expression seront bientôt publiés sur Twitter même. Le public mérite de savoir ce qui s'est réellement passé...", a aussi asséné le patron de Tesla, Twitter et spaceX, qui entend mener "une révolution contre la censure en ligne en Amérique".