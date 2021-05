Elon Musk fait rechuter le bitcoin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les fondamentaux du bitcoin sont-ils solides ? La reine des cryptomonnaies vient de reperdre près de 10% en 24 heures sur CoinMarketCap, au plus bas de trois mois, et cède un cinquième de sa valeur sur une semaine pour revenir à 44.300$ environ. Le catalyseur baissier est sans nul doute un tweet minimaliste d'Elon Musk en réponse à un compte Twitter non vérifié, 'CryptoWhale', qui déclarait : "Les bitcoiners vont se gifler le trimestre prochain lorsqu'ils découvriront que Tesla a vendu le reste de ses avoirs en Bitcoin. Avec la quantité de haine dont Elon Musk fait l'objet, je ne le blâmerais pas". Musk a juste répondu "en effet", sans indiquer si Tesla avait réellement cédé le reste de ses avoirs en bitcoin ou s'il était juste d'accord avec l'idée qu'il subissait des critiques récurrentes des fans de cryptomonnaies.

Indeed

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Dans un autre tweet posté il y a quelques instants, Musk a tenu à faire une mise au point : "Pour clarifier la situation, Tesla n'a vendu aucun Bitcoin". Cela ne semble toutefois pas enrayer la chute des 'cryptos', qui restent fortement dans le rouge depuis une heure.

To clarify speculation, Tesla has not sold any Bitcoin

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Rappelons que mi-mai, Musk a annoncé que Tesla n'allait plus accepter le bitcoin en paiement pour l'achat de ses voitures électriques, du fait de préoccupations environnementales. Cela avait déjà provoqué une forte correction du BTC. Précédemment, Tesla avait investi 1,5 milliard de dollars en trésorerie sur le bitcoin, avant d'en revendre une partie.

Le patron de Tesla et SpaceX soutient plutôt le dogecoin, un altcoin qui a connu ces derniers mois une flambée mémorable. Cependant, le 'doge' lui aussi subit des prises de bénéfices appuyées et perd 9% sur 24 heures à 0,49$ sur CoinMarketCap.

La correction est générale dans le compartiment dans le sillage du bitcoin. L'Ethereum rend 12% sur 24 heures et 17% sur une semaine. Le Binance Coin chute de 11% environ sur une journée et 24% sur sept jours. Le XRP fléchit de 10% sur 24 heures...