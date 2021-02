Elon Musk fait flamber le Dogecoin !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, qui devait couper Twitter quelques temps, n'en a rien fait, bien au contraire. Le milliardaire, homme le plus riche du monde selon les jours et les cours de bourse respectifs de Tesla et d'Amazon, fait même un retour particulièrement remarqué sur le réseau social média qu'il n'aura quitté que quelques heures. Après avoir tout récemment encore affirmé l'intérêt du Bitcoin, Musk vient de livrer une série de tweets sur une autre cryptomonnaie, conçue initialement comme une blague destinée à se moquer justement des devises numériques. Il s'agit du Dogecoin, cryptomonnaie affichant l'image du Shiba Inu. Doge est initialement un mème Internet comportant l'image d'un chien shiba associée à un texte multicolore présentant son monologue interne. L'altcoin Dogecoin est né fin 2013 et contre toute attente, a gagné fortement en popularité. Cette fois, c'est Musk qui met donc le feu à cette 'crypto', actuellement en hausse de 80% à 0,058$. Le Dogecoin a même quintuplé en sept jours...

Doge

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

"Le Dogecoin est la crypto du peuple", a donc tweeté Elon Musk il y a quelques instants, postant une série de messages particulièrement enthousiastes sur Twitter à propos de la monnaie virtuelle, dont la capitalisation s'affiche maintenant à plus de 7 milliards de dollars.

Dogecoin is the people's crypto

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

On ne saisit pas vraiment où veut en venir l'homme d'affaires le plus influent du moment, alors que les applications commerciales de la 'crypto' sont actuellement très réduites. Musk avait accompagné déjà le mouvement acheteur frénétique des nouveaux traders sociaux des WallStreetBets il y a quelques jours en tweetant à ce sujet. Plus récemment encore, le milliardaire avait modifié sa 'bio' pour lui faire arborer l'image du Bitcoin.