Elon Musk et Tim Cook réconciliés ?

(Boursier.com) — Elon Musk, patron de Twitter, Tesla et SpaceX, a rencontré Tim Cook, le directeur général d'Apple, au siège social du géant à la pomme. "Bonne conversation. Entre autres choses, nous avons résolu le malentendu concernant la suppression potentielle de Twitter de l'App Store. Tim a clairement affirmé qu'Apple n'avait jamais envisagé de le faire", a résumé Musk, qui avait précédemment posté une vidéo du siège d'Apple en remerciant Cook pour son invitation. Il s'agit d'un prompt revirement pour Musk, qui avait taclé quelques jours auparavant Apple, interpelant Cook au sujet du supposé retrait de Twitter de l'App Store.

Thanks @tim_cook for taking me around Apple's beautiful HQ pic.twitter.com/xjo4g306gR

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

L'homme le plus riche du monde s'était alors interrogé : "Apple a pratiquement cessé de faire de la publicité sur Twitter. Détestent-ils la liberté d'expression en Amérique ?". "Apple a également menacé de retirer Twitter de son App Store, mais ne nous dira pas pourquoi", avait lancé Musk dans un autre tweet. "Que se passe-t-il ici Tim Cook ?", questionnait l'homme d'affaires. "Qui d'autre Apple a-t-il censuré ?", s'était encore ému Musk, critiquant aussi la commission de 30% imposée aux recettes des développeurs de plus d'un million de dollars sur l'App Store, ou encore le monopole du géant californien de Cupertino. Musk avait livré aussi un sondage sur le thème "Apple devrait publier toutes les mesures de censure qu'il a prises et qui affectent ses clients". Sur plus de 2,2 millions de votants, 84,7% ont jugé que "oui" et 15,3% que non...

'Tim' et 'Elon' semblent donc réconciliés pour l'heure, suite à leur rencontre de la veille. Reste à savoir si ce calme apparent va durer bien longtemps.