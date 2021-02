Elon Musk dope encore le Dogecoin, "la crypto la plus amusante"

Elon Musk dope encore le Dogecoin, "la crypto la plus amusante"









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Elon Musk veut-il envoyer le Dogecoin sur Mars ? Depuis quelques jours, l'homme d'affaires milliardaire, qui pèse plus de 184 milliards de dollars selon l'évaluation de Forbes en temps réel (contre 195 milliards de dollars pour Jeff Bezos), ne cesse de booster cet altcoin par de nombreux tweets.

So ... it's finally come to this ... pic.twitter.com/Gf0Rg2QOaF

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Le fameux Dogecoin est une cryptomonnaie née en 2013, conçue initialement comme une blague destinée à se moquer justement des devises numériques. La cryptomonnaie affichant l'image du Shiba Inu prend encore 24% ce jour sur CoinMarketCap à 0,062$, pour une capitalisation de 8 milliards de dollars. Doge est initialement un mème Internet comportant l'image d'un chien shiba associée à un texte multicolore présentant son monologue intérieur. L'altcoin Dogecoin est né fin 2013 et contre toute attente, a gagné fortement en popularité.

🎶 Who let the Doge out 🎶

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Musk, qui aime se divertir sur Twitter et répond même fréquemment à des messages d'anonymes au sujet de Tesla, SpaceX et bien d'autres choses, a fait décoller le Dogecoin depuis une petite semaine en affirmant qu'il s'agirait "de la future devise de la Terre", ou de la devise "du peuple". On ne sait jamais vraiment comment prendre les messages du patron de Tesla sur Twitter, mais il semble que certains optent plutôt pour le premier degré.

Ð is for Ðogecoin! Instructional video.https://t.co/UEEocOfcTb

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Le Bitcoin avait déjà profité fin janvier de "l'effet Musk", s'enflammant suite au mouvement de soutien de certains patrons de la Silicon Valley ayant mentionné la reine des cryptomonnaies dans leurs bios Twitter. Le patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk, qui faisait partie du lot et dont la 'bio' Twitter est restée plusieurs jours à l'effigie de la première crypto-devise, s'est exprimé ensuite lors d'une conversation sur l'application Clubhouse en faveur du Bitcoin. "Je suis un supporter du Bitcoin", a insisté Musk, qui juge que la cryptomonnaie est sur le point de parvenir à une acceptation massive des 'gens de la finance conventionnelle'. Le leader de Tesla regrette d'ailleurs de n'avoir pas acheté de Bitcoin il y a huit ans. "J'ai été un peu lent à comprendre", a lancé Musk, pour qui le bitcoin serait donc "une bonne chose".

Musk s'était aussi amusé ces derniers jours du mouvement populaire des WallStreetBets, ces traders sociaux qui ont fait exploser à la hausse les valeurs les plus vendues à découvert du moment, dont notamment GameStop, AMC ou BlackBerry. Le milliardaire avait notamment tweeté à propos de GameStop, accompagnant le rallye boursier par son enthousiasme. On sait que Musk n'apprécie pas vraiment les hedge fund en position de vente à découvert, qui avaient lourdement pesé ces dernières années sur l'action Tesla. Il est donc assez logique finalement que le patron le plus populaire du moment se réjouisse de cette rébellion des petits porteurs contre les fonds jouant la baisse des cours.

It's the most fun crypto!

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Quant au Dogecoin, la position de Musk est peu évidente. Il affirme quoi qu'il en soit qu'il s'agit de "la crypto la plus fun" et que "sa simplicité fait son génie". Sans doute un peu grâce à lui...

So cute 💕

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter