Elon Musk discute d'une usine Tesla en Turquie avec Erdogan

(Boursier.com) — Elon Musk, le patron de Tesla, a échangé avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui lui a demandé de construire une usine en Turquie. Le groupe texan possède pour l'heure six usines dans le monde et est en train d'en établir une septième au Mexique. A l'occasion d'une rencontre ce lundi à New York, Erdogan a donc suggéré à Musk de bâtir une usine turque. Les deux hommes ont aussi échangé au sujet d'une possible coopération entre SpaceX et le programme spatial turc, selon le bureau d'Erdogan. Le leader turc a indiqué à Musk que la Turquie apprécierait une coopération sur l'intelligence artificielle et Starlink.