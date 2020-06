Elon Musk conseille de... démanteler Amazon

Elon Musk conseille de... démanteler Amazon









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, s'est une fois encore distingué hier sur le réseau social Twitter, réclamant tout simplement un démantèlement du géant du e-commerce Amazon. Voilà qui devrait donc encore alimenter la querelle entre Musk et le dirigeant d'Amazon, Jeff Bezos. Réagissant au tweet d'un auteur (Alex Berenson) se plaignant que son ouvrage au sujet du Covid-19 ait été refusé par la plateforme Amazon Kindle Direct Publishing au motif qu'il ne serait pas conforme à ses lignes directrices, Musk a d'abord lancé un offusqué "c'est fou Jeff Bezos", avant d'ajouter : "Il est temps de démanteler Amazon. Les monopoles ont tort !"

Time Amazon. Monopolies wrong! — Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Les réactions ont été évidemment vives et parfois amusantes sur le réseau social média, face à cet improbable duel de milliardaires. Musk s'était déjà publiquement ému durant la période de confinement du fort impact des mesures restrictives. L'homme d'affaires est connu pour son usage immodéré de Twitter, qui cause parfois des sueurs froides aux actionnaires, comme il y a un peu plus d'un mois lorsqu'il a ouvertement affirmé qu'il trouvait le titre de sa propre entreprise, Tesla, trop cher.