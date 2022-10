Elon Musk boucle le rachat de Twitter et fait le ménage

(Boursier.com) — Elon Musk a enfin bouclé le rachat du réseau social média Twitter pour 44 milliards de dollars, au terme d'un feuilleton à rebondissements. L'homme d'affaires multimilliardaire, patron de Tesla et SpaceX, a sobrement lancé... sur Twitter : "L'oiseau est libéré". Il entend notamment éradiquer les comptes de spam et bots, faire de la plateforme un lieu réellement dédié à la libre expression et rendre publics les algorithmes destinés à mettre en avant certains contenus. Musk a aussi laissé entendre que le nouveau Twitter pourrait prendre la forme d'une 'super app' (du nom de X ?), ce qui fait penser à WeChat, la super-application chinoise de Tencent...

Alors que les rumeurs allaient bon train ces dernières semaines à propos d'une réduction drastique des effectifs de Twitter pouvant atteindre 75%, Musk a sans attendre montré la sortie au directeur général du réseau, Parag Agrawal, ainsi qu'à son directeur financier Ned Segal et à la responsable des affaires juridiques Vijaya Gadde, selon l'agence Reuters. D'après Bloomberg, Sean Edgett, conseiller général de Twitter depuis 2012, a aussi pris la porte, escorté hors des locaux...

Le titre Twitter clôturait hier soir à 53,7$ à Wall Street, proche du prix de l'offre de Musk logé à 54,2$ par action. La valeur est désormais suspendue en bourse en vue d'un retrait.

Musk, le nouveau 'Chief Twit' pour reprendre son expression, devrait selon Bloomberg prendre le poste de directeur général, au moins pour une période intérimaire.

Musk aurait, selon une source de Bloomberg, l'intention de supprimer les interdictions permanentes des utilisateurs, car il ne croit pas aux interdictions à vie. Cela signifie que les personnes précédemment expulsées de la plateforme pourraient être autorisées à revenir, une catégorie qui inclurait l'ancien président Donald Trump, a déclaré la source. On ne sait cependant pas si Trump serait autorisé à revenir sur Twitter à court terme. Twitter avait banni Trump quelques jours après l'insurrection du Capitole en 2021, invoquant le "risque de nouvelles incitations à la violence". Alors que l'on s'attend à ce que l'ancien président fasse une autre course à la Maison Blanche en 2024, "un retour sur Twitter pourrait lui donner l'occasion de dynamiser son message", ajoute Bloomberg.

De manière plus générale, la perspective d'une modération de contenu moins restrictive sous la direction de Musk a fait craindre une détérioration du dialogue sur le réseau social, relève l'agence, craignant une érosion des années d'efforts de l'entreprise et de son équipe pour limiter les messages offensants ou dangereux. Jeudi, Musk a publié une note aux annonceurs cherchant à les rassurer sur le fait qu'il ne voulait pas que Twitter devienne un "paysage d'enfer gratuit pour tous".

Musk a par ailleurs publié une vidéo de lui entrant dans le siège social et modifié son profil sur la plateforme qu'il possède maintenant en 'Chief Twit'. Il a organisé des réunions entre les ingénieurs de Tesla et la direction des produits de Twitter, et il prévoit de s'adresser au personnel ce vendredi, ont déclaré à Bloomberg des personnes proches du dossier. Les ingénieurs de Twitter ne pouvaient plus apporter de modifications au code à partir de jeudi midi à San Francisco, dans le cadre d'un effort pour s'assurer que rien sur le produit ne change avant la conclusion de l'accord, ont ajouté les sources.