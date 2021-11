Elon Musk a vendu pour près de 5 Mds$ de titres Tesla

(Boursier.com) — Elon Musk tient parole. Quelques jours après réalisé un sondage sur Twitter pour demander à ses followers s'il devait vendre une partie de ses actions, on a appris que le boss du constructeur automobile avait cédé pour environ 5 milliards de dollars de titres Tesla. Le milliardaire ne s'était plus séparé d'actions depuis 5 ans.

Selon les documents financiers publiés mercredi soir, le trust d'Elon Musk a cédé près de 3,6 millions d'actions de Tesla, d'une valeur de 3,88 milliards de dollars, lors d'une série de transactions effectuées mardi et mercredi, tandis qu'il a également vendu un autre bloc de 934.000 autres actions pour 1,1 milliard de dollars dans le cadre d'un plan qu'il a mis en place le 14 septembre dernier. L'homme le plus riche du monde détient encore plus de 166 millions d'actions.

Les membres actuels et anciens du conseil d'administration, dont la présidente Robyn Denholm, le frère d'Elon Musk, Kimbal Musk, Ira Ehrenpreis et Antonio Gracias, ont vendu pour des centaines de millions de dollars d'actions Tesla depuis le 28 octobre, après que la capitalisation boursière de Tesla eut dépassé la barre des 1.000 milliards de dollars.

À la suite du sondage réalisé sur Twitter le week-end dernier par le milliardaire, l'action Tesla a chuté de plus de 15% lundi et mardi, avant de rebondir de plus de 4% mercredi. Elle est indiquée en hausse d'environ 5% en pré-séance à Wall Street.