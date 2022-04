(Boursier.com) — Elon Musk a vendu pour environ 8,4 milliards de dollars d'actions Tesla cette semaine ! Alors que le sulfureux dirigeant a déclaré hier soir qu'il ne prévoyait pas de vendre d'autres titres du constructeur de voitures électriques après avoir révélé des cessions de titres pour environ 4 milliards de dollars mardi et mercredi, il a en fait écoulé 5,2 millions d'actions supplémentaires au cours de la séance de jeudi, montrent des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Le PDG de Tesla et SpaceX a désormais vendu pour plus de 24 milliards de dollars d'actions du constructeur automobile au cours des six derniers mois, précise 'Bloomberg'.

No further TSLA sales planned after today

— Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

L'homme le plus riche du monde a conclu un accord le 25 avril pour acquérir Twitter pour 44 milliards de dollars à l'aide d'un plan de financement qui a alarmé certains investisseurs de Tesla. Si le réseau social a accepté l'offre du milliardaire, l'accord nécessite encore l'approbation des actionnaires et des autorités réglementaires.