Elon Musk a acheté du Dogecoin pour son fils. Cool ?

(Boursier.com) — C 'est reparti pour le Dogecoin, qui va encore connaître une belle journée grâce à Elon Musk. L'altcoin vient de repartir dans le vert à 0,081$ en quelques minutes, pour une capitalisation de plus de 10 milliards de dollars selon CoinMarketCap. Il suffisait pour cela d'un tweet de Musk, qui vient de confier : "J'ai acheté du Dogecoin pour lil X, pour qu'il puisse être un bambin détenteur (de cryptomonnaie)". Lil X n'est autre que le fils de Musk et de la chanteuse pop Grimes. Son petit surnom est 'Little X', ce qui simplifie un peu les choses étant donné son prénom, X AE A-Xii. On vous épargnera la réflexion poussée du milliardaire et de sa compagne autour du choix du prénom du petit garçon...

En attendant, il semble bien qu'Elon Musk veuille réellement envoyer le Dogecoin sur Mars... Depuis quelques jours déjà, l'homme d'affaires milliardaire, qui pèse plus de 180 milliards de dollars selon l'évaluation de Forbes en temps réel (contre 191 milliards de dollars pour Jeff Bezos), ne cesse de booster cet altcoin par de nombreux tweets.

Le fameux Dogecoin est une cryptomonnaie née en 2013, conçue initialement comme une blague destinée à se moquer justement des devises numériques, affichant l'image du Shiba Inu. Doge est initialement un mème Internet comportant l'image d'un chien shiba associée à un texte multicolore présentant son monologue intérieur. L'altcoin Dogecoin est né fin 2013 et contre toute attente, a gagné fortement en popularité.

Musk, qui aime se divertir sur Twitter et répond même fréquemment à des messages d'anonymes au sujet de Tesla, SpaceX et bien d'autres choses, a fait décoller le Dogecoin ce mois en affirmant qu'il s'agirait "de la future devise de la Terre", ou de la devise "du peuple". On ne sait jamais vraiment comment prendre les messages du patron de Tesla sur Twitter, mais il semble que certains optent plutôt pour le premier degré.

Musk affirme quoi qu'il en soit qu'il s'agit de "la crypto la plus fun" et que "sa simplicité fait son génie". Sans doute un peu grâce à lui...

Le patron le plus suivi de Wall Street avait déjà mis le feu au Bitcoin avant-hier. Son groupe Tesla a en effet déclaré à la SEC, gendarme financier américain, l'acquisition de Bitcoin pour un montant agrégé particulièrement conséquent de 1,5 milliard de dollars en janvier 2021.

Le Bitcoin a ainsi accéléré sa hausse vers de nouveaux sommets en début de semaine, et évolue actuellement sur les 44.000$ sur CoinMarketCap, pour une capitalisation de près de 830 milliards de dollars.

Tesla a indiqué qu'il pourrait acquérir et conserver des actifs digitaux périodiquement ou sur le long terme. Le constructeur californien envisagerait même de commencer à accepter le bitcoin comme forme de paiement pour ses produits dans un futur proche, sous réserve des lois applicables et initialement sur une base limitée. La compagnie affirme avoir acquis du Bitcoin "pour plus de flexibilité, afin de mieux diversifier et maximiser le placement de ses liquidités".