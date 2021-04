Elogen sélectionné pour équiper le projet SmartQuart dirigé par E.ON en Allemagne

Elogen sélectionné pour équiper le projet SmartQuart dirigé par E.ON en Allemagne









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Elogen annonce la signature d'un contrat avec l'énergéticien allemand E.ON, dans le cadre de son grand projet SmartQuart. Elogen fournira à E.ON un électrolyseur conteneurisé d'une puissance d'1 MW et d'une capacité de production de 200 m3 d'hydrogène par heure. L'électrolyseur sera équipé d'un transformateur et d'une unité de compression. L'intégration de ces nombreux équipements permettra à l'électrolyseur d'atteindre un niveau d'efficacité inégalé et de produire de l'hydrogène pour de multiples usages.

L'électrolyseur sera livré sur le site de Kaisersesch, en Allemagne et mis en route au cours du second semestre 2022.

Le partenariat prévoit également le développement 'R&D' par Elogen d'une unité de purification d'hydrogène. Cet équipement innovant sera développé par les équipes d'Elogen aux Ulis, en France, et sera installé dans l'électrolyseur livré par Elogen à E.ON. Il permettra d'atteindre un niveau de pureté de 99.999%.

SmartQuart fait partie du programme "Reallabore der Energiewende" du ministère fédéral allemand de l'économie et de l'énergie.

Véritable laboratoire à taille réelle de l'énergie du futur, le projet SmartQuart vise à transformer la consommation d'énergie dans trois quartiers des villes allemandes de Essen, Bedburg et Kaisersesch, à horizon fin 2024. Développé par un consortium de dix partenaires sous la direction d'E.ON, SmartQuart est financé par le ministère fédéral allemand de l'économie et de l'énergie, qui investira au total plus de 60 millions d'euros dans ce projet.

Dans le quartier de Kaisersesch, dans lequel l'électrolyseur Elogen sera installé en 2022, le choix s'est porté sur la production d'hydrogène vert.