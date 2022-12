Elis : un renfort de poids

(Boursier.com) — Elis surperforme le marché en matinée à Paris à la faveur d'un gain de 3% à 12,8 euros, au plus haut depuis début septembre. Il faut dire que le groupe spécialisé dans le nettoyage et l'hygiène bénéficie d'un soutien de poids puisque JP Morgan a rehaussé à 'surpondérer' sa recommandation sur le dossier tout en maintenant son objectif à 16,5 euros. Les volumes devraient rester 'défensifs', avec une saison hôtelière d'hiver potentiellement plus forte fournissant un certain soutien au début de l'année prochaine, affirme la banque américaine. Elle souligne que la direction a indiqué qu'elle pouvait compenser avec succès les nouvelles pressions sur les coûts au second semestre 2022 et a déjà sécurisé des augmentations de prix pour l'exercice 2023.