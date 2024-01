Elis : un analyste vise (beaucoup) plus haut !

(Boursier.com) — Elis monte de 1,2% à 18,45 euros ce jeudi, alors que le broker Redburn a débuté le suivi du dossier avec un avis à l'achat et une cible de 26,8 euros. Au 3e trimestre, le chiffre d'affaires d'Elis s'est établi à 1,123 milliard d'euros, en croissance de +9%. La croissance organique du chiffre d'affaires du 3e trimestre est restée très solide à +9,5%, en ligne avec l'objectif de croissance annuelle. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires est ressorti à 3,224 MdsE (2,814 MdsE sur la même période en 2022), en croissance de +14,6%. La dynamique commerciale d'Elis est restée bien orientée, avec de nombreuses signatures de nouveaux contrats au cours du 3e trimestre, notamment en Vêtement professionnel. Dans le même temps, sa discipline tarifaire occasionne une hausse modérée du taux de perte. En dépit d'un effet calendaire défavorable (-0,5% de croissance organique sur le trimestre), Elis a poursuivi une bonne dynamique de prix grâce aux ajustements mis en place en 2022 et depuis le 1er janvier 2023, pour compenser l'inflation des coûts.

Le groupe poursuit activement son désendettement en parallèle... Le levier d'endettement est attendu à environ 2,1x au 31 décembre 2023, et inférieur à 2x en 2024. "La trajectoire de désendettement que nous anticipons est en ligne avec les niveaux requis pour l'obtention d'une notation Investment grade ; une fois obtenue, l'objectif de la politique financière du Groupe sera de conserver cette notation", explique le management d'Elis.

Elis a ainsi confirmé ses objectifs financiers 2023 soit :

- une croissance organique du chiffre d'affaires annuel 2023 attendue à environ +12%

- une marge d'EBITDA ajusté 2023 en amélioration d'environ +70pb par rapport à 2022

- un Ebit ajusté 2023 au-dessus de 660 ME

- un résultat net courant 2023 au-dessus de 410 ME

- un résultat net courant par action 2023 au-dessus de 1,65 euros sur une base diluée (en augmentation d'au moins +13% par rapport à 2022)

- un free cash-flow 2023 (après paiement des loyers) attendu au-dessus de 260 ME (en augmentation d'au moins +16% par rapport à 2022).