Elis : succès de l'émission d'OCEANEs

(Boursier.com) — Elis annonce le succès de l'émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs) arrivant à échéance le 22 septembre 2029, par voie d'offre au public destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés, pour un montant de 380 millions d'euros. Le produit net de l'Émission sera affecté au refinancement partiel des OCEANEs en circulation arrivant à échéance le 6 octobre 2023. Le reliquat du produit net de l'Émission sera utilisé pour financer les besoins généraux de la Société. Les Obligations ont une valeur nominale unitaire de 100 000 euros, sont convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes de Elis et portent un taux d'intérêt annuel de 2,25% payable annuellement à terme échu le 22 septembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), et une prime de conversion de 42,50% par rapport au cours de référence de l'action. Le règlement-livraison des Obligations est prévu le 22 septembre.

À moins qu'elles n'aient été précédemment converties et/ou échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées au pair le 22 septembre 2029 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement avant la Date d'échéance au gré de la Société, sous certaines conditions, et au gré des porteurs, notamment en cas de Changement de Contrôle ou de Delisting Event (tels que ces termes sont définis dans les termes et conditions des Obligations). Les porteurs d'Obligation pourront bénéficier d'un droit de remboursement au Montant Principal plus les intérêts cumulés à la date du 22 septembre 2027.

Les Obligations sont garanties (cautionnement solidaire de droit français) par M.A.J. S.A., une société anonyme de droit français, filiale intégralement détenue par Elis, dans la limite de la part du produit net de l'Émission qui sera prêtée par Elis à M.A.J. S.A.

Une demande d'admission des Obligations aux négociations sur le système multilatéral de négociations d'Euronext Access (marché libre d'Euronext Paris) sera effectuée dans les 30 jours suivant la Date d'Émission.

L'Émission a été dirigée par BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et HSBC agissant en qualité de Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés et Deutsche Bank, Natixis et Société Générale en qualité de Teneurs de Livre Associés dans le cadre de l'Émission.