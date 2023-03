Elis : S&P Global Ratings revoit les perspectives de la note long terme "BB+" de "stable" à "positive"

(Boursier.com) — Elis , un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être présent en Europe et en Amérique latine, annonce que S&P Global Ratings a revu de "stable" à "positive" la perspective associée à la note long terme "BB+" du Groupe.

S&P Global Ratings a notamment mentionné : "Elis a commencé l'année 2023 dans des conditions plus favorables grâce aux augmentations de prix contractuelles et à la couverture des prix de l'énergie, ce qui devrait soutenir la croissance du chiffre d'affaires et l'amélioration des marges."