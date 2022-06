Elis signe un nouveau financement au format USPP de maturité 10 ans pour 175 M$

(Boursier.com) — Elis annonce avoir signé un nouveau financement au format USPP pour un montant de 175 millions de dollars avec un groupe d'investisseurs américains emmené par Barings. Les nouvelles obligations émises ont une maturité de 10 ans (Juin 2032) et offrent aux investisseurs un coupon de 4,32% en dollar. Celles-ci ont été intégralement converties en euro pour un montant total de 159 millions d'euros par Elis, qui paiera un coupon final en euro de 3%.

Couplé au produit de la récente émission obligataire de 300 millions d'euros de maturité Mai 2027, ce nouveau financement USPP sera dédié au refinancement de la souche obligataire de 450 millions d'euros arrivant à maturité le 15 février 2023 et remboursable sans pénalité à partir du 15 novembre 2022.

Après un premier financement de type USPP signé en avril 2019 pour des montants de 300 millions d'euros et 40 millions de dollars, ce second financement de type USPP bénéficie d'une maturité longue et de conditions attractives, et témoigne de la confiance renforcée de Barings et de ses investisseurs associés dans le modèle économique du Groupe.

Cette opération, qui s'inscrit dans la continuité de la stratégie active de refinancement du Groupe, contribue à étendre la maturité moyenne de son endettement.

A l'occasion de cette publication Emeka Onukwugha, Head of Barings Private Debt Group, a déclaré : "Après une première opération en 2019, Barings est très heureux de poursuivre et renforcer sa relation avec Elis au travers de ce nouveau financement à long terme. Celui-ci permettra à la société de gagner en visibilité et maturité sur son profil d'endettement, et de soutenir sa stratégie ambitieuse de croissance".

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des titres mentionnés dans les présentes dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation est illégale. En particulier, le présent communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis, en Australie ou au Japon.

Des valeurs mobilières ne peuvent être vendues ou souscrites aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement au sens du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement prévue par le Securities Act. Les titres financiers mentionnés dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act et Elis n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis.