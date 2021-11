Elis signe sa 1ère ligne de crédit renouvelable indexée sur des indicateurs de développement durable pour 900 ME

(Boursier.com) — Elis , un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être présent en Europe et en Amérique latine, annonce avoir signé aujourd'hui une nouvelle ligne de crédit renouvelable syndiquée pour un montant de 900 millions d'euros avec un groupe de 13 banques relationnelles.

Cette nouvelle facilité de crédit, d'une maturité de 5 ans (novembre 2026) assortie de deux options d'extension d'une année chacune ("5+1+1" ans), vient remplacer les deux lignes de crédit renouvelable existantes de 500 millions d'euros et 400 millions d'euros respectivement signées en janvier et novembre 2017. Ce refinancement permet de renforcer et étendre le profil de liquidité du Groupe, tout en réduisant sa charge financière annuelle d'environ 1,5 million d'euros grâce à de meilleures conditions financières obtenues sur les commissions de non-utilisation en comparaison des lignes existantes.

Compte tenu de l'importance que porte Elis aux sujets sociaux, sociétaux et environnementaux, il était naturel pour le Groupe d'inscrire les enjeux RSE au sein de sa politique de financement, au travers de cette nouvelle ligne de crédit. Celle-ci intègre en effet un mécanisme d'ajustement de la marge liée à l'atteinte d'objectifs annuels pour deux indicateurs au coeur de la stratégie de développement durable du Groupe, à savoir :

la consommation d'eau, que le Groupe s'engage à réduire de 30% par kg de linge livré sur la période 2018-2030 pour ses blanchisseries basées en Europe.

la parité, avec un engagement d'augmentation de la proportion des femmes occupant des postes de managers ou cadres pour atteindre 42% à horizon 2030 (34% en 2020).

A l'occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis, a déclaré : "En indexant cette nouvelle ligne de crédit à sa performance en matière de développement durable, le Groupe démontre le caractère intégré de sa stratégie RSE au sein dans son modèle opérationnel et de sa politique financière. Ce refinancement permet au Groupe de renforcer un peu plus son profil de liquidité et de crédit déjà très solide, comme l'amélioration du rating à BB+ de la part de S&P, annoncée le 27 octobre, l'a démontré."