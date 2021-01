Elis : retour de papier

Crédit photo © Elis

(Boursier.com) — Elis redonne plus de 2,5% ce mercredi, à 13,45 euros, malgré Midcap Partners qui a réajusté sa cible de 14,4 à 17,4 euros en restant à l'achat sur le groupe de service. Berenberg avait aussi revu son objectif de cours de 14 à 16 euros avec un avis à 'acheter' et Credit Suisse avait auparavant relevé sa cible à 11,5 euros sur le groupe qui a enregistré 754,6 ME de chiffre d'affaires au troisième trimestre 2020, en décroissance organique de 10,6%, soit une amélioration notable par rapport à la baisse de 26,7% accusée au 2ème trimestre. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros est ressorti en décroissance organique de 13,3%.

Le fournisseur de solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être estime qu'environ 75% de ses activités sont revenues à un niveau proche de la normale au 3ème trimestre. L'Hôtellerie-Restauration (25% du chiffre d'affaire total 2019) est par contre encore en repli de près de -40% au 3ème trimestre. Malgré la faible visibilité sur les prochains mois, Elis pense que l'évolution organique du chiffre d'affaires de l'année 2020 devrait être en ligne avec celle des 9 premiers mois de l'année.

Les efforts importants de rationalisation des coûts mis en oeuvre devraient permettre au groupe d'atteindre une marge d'EBITDA et un free cash-flow 2020 légèrement au-dessus des niveaux de 2019. Elis estimait fin juillet dernier que ces deux indicateurs ne seraient qu'assez proches des niveaux de 2019...