Elis : retour de manivelle

(Boursier.com) — Elis subit de prises de profits, en baisse de près de 3% ce jeudi à 18,50 euros après avoir accumulé des gains de près de 38% depuis le 1er janvier, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 2.101,3 ME (+17,8%, dont +15,2% en organique). Par rapport au premier semestre 2022, la marge d'EBITDA ajusté est ressortie en amélioration de 90 points de base à 33,2% du chiffre d'affaires et la marge d'EBIT ajusté en amélioration de 200pb à 15,1% du chiffre d'affaires. Le résultat net courant est en hausse de 33,3% à 197,7 ME.

Le spécialiste des solutions de location-entretien d'articles textiles rehausse ses objectifs 2023. La croissance organique du chiffre d'affaires annuel est désormais attendue à environ +12% (précédemment entre +11% et +13%) avec une marge d'EBITDA ajusté en amélioration d'environ +70pb par rapport à 2022 (précédemment d'environ +50pb) et un EBIT ajusté 2023 au-dessus de 660 ME (précédemment attendu au-dessus de 650 ME). Le résultat net courant 2023 est désormais attendu au-dessus de 410 ME (précédemment au-dessus de 405 ME).

Le Free cash-flow 2023 (après paiement des loyers) reste attendu au-dessus de 260 ME (en augmentation d'au moins +16% par rapport à 2022). Parmi les derniers avis de brokers, Bank of America Securities, à l'achat, avait réhaussé son objectif de cours de 19 à 23 et ajouté la valeur dans sa liste des "petites et moyennes entreprises européennes" à privilégier...