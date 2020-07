Elis résiste à la crise

Crédit photo © Elis

(Boursier.com) — Elis publie un 1er semestre résistant malgré la crise. Le chiffre d'affaires du 1er semestre est en repli de -15,7% (-14,7% en organique), avec une forte baisse d'activité en Hôtellerie, plus contenue dans les autres secteurs. La marge d'EBITDA est néanmoins en amélioration de +20pb, à 32,5% du chiffre d'affaires. Le résultat net courant est en baisse de -51,2% à 49,7 ME. Le free cash flow est de 56,1 ME (après paiement des loyers), en augmentation de +75 ME par rapport au 1er semestre 2019.

Le groupe souligne la mise en place de mesures opérationnelles drastiques pour faire face à la crise et préparer le futur. Dans tous les pays, un ajustement rapide des effectifs des sièges et des usines touchées par une baisse d'activité est opéré, afin d'optimiser les capacités de production et de limiter les coûts. Le groupe évoque par ailleurs la fermeture temporaire ou l'arrêt quasi-total d'une centaine d'usines au coeur de la période de confinement, ainsi qu'une revue détaillée de l'organisation opérationnelle de chaque pays et que la mise en place de mesures d'économies pérennes : fermetures définitives d'usines, réorganisation des centres, plan de réduction des frais de siège, revue du plan d'investissements industriels 2020/2021 et annulation de la plupart des projets liés à de l'extension de capacité. Il souligne en outre le lancement de nombreuses initiatives commerciales afin de répondre aux nouveaux besoins des clients.

Elis fait état de l'obtention d'un réaménagement (waiver) du test de covenant bancaire aux 30 juin 2020, 31 décembre 2020 et 30 juin 2021, avec 1,1 milliard d'euros de liquidités disponibles et aucune échéance de dette significative avant 2023. Le groupe évoque un levier d'endettement de 3,5x au 30 juin 2020, stable par rapport au 30 juin 2019.

Malgré une nette progression de l'Hôtellerie en juillet, les incertitudes qui subsistent sur la reprise de l'activité, ainsi que le contexte économique général très incertain, ne permettent pas au groupe de donner de perspective de chiffre d'affaires pour l'année. Les efforts importants de rationalisation des coûts effectués au 1er semestre, ainsi que les plans d'action qui ont été définis, permettent au groupe d'aborder les 18 prochains mois "avec sérénité". Dans ce contexte, la marge d'EBITDA et le free cash flow 2020 devraient être assez proches des niveaux de 2019.