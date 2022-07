Elis relève ses objectifs, après un semestre record

(Boursier.com) — Elis publie un chiffre d'affaires record au 1er semestre 2022, notamment porté par une forte reprise de l'activité hôtelière. Le groupe évoque un ajustement satisfaisant des prix dans un contexte de forte inflation. Les objectifs 2022 sont relevés. Le chiffre d'affaires semestriel est de 1,783 MdE (+29,7% dont +26,6% en organique). La marge d'EBITDA ajusté ressort en baisse de -100 pb à 32,3% du chiffre d'affaires, alors que la marge d'EBIT ajusté est en amélioration de +350 pb à 13,0% du chiffre d'affaires. Le résultat net courant s'affiche en vive hausse de +122% à 148,6 ME, soit un résultat net courant par action en hausse de +119% à 0,61 euro. Le free cash-flow (après paiement des loyers) est de 17 ME sur la période. Le levier d'endettement financier est en baisse à 2,7x au 30 juin 2022.

En Hôtellerie-Restauration, l'activité a continué de rebondir et se situe désormais quasiment au niveau de 2019. L'activité du semestre en Santé, en Industrie et en Commerces & Services est supérieure d'environ +5% au niveau de 2019. La dynamique est toujours portée par l'évolution des besoins en termes d'hygiène, de traçabilité et de produits & services responsables, l'amélioration du taux de rétention liée à la bonne qualité de service maintenue pendant la crise et les gains de nouveaux contrats.

Face à un contexte inflationniste fort, les négociations tarifaires menées depuis le 4ème trimestre 2021 conduisent à un effet prix de près de +6% en moyenne sur le 1er semestre 2022. L'augmentation de la base de coûts est d'environ +9% au 1er semestre, entraînant une baisse de marge d'EBITDA ajusté de 100 points de base, en ligne avec les attentes annuelles du groupe. Les conditions d'achat du gaz sont sécurisées à partir du second semestre et pour les prochaines années, pour une part importante des volumes.

Le groupe entre dans un 4ème pays en Amérique latine ; le Mexique est un marché fragmenté et peu externalisé offrant un fort potentiel de croissance. Elis évoque ainsi l'acquisition d'un acteur centenaire occupant une position de leader sur le marché mexicain avec un chiffre d'affaires de c. 85 ME en 2021, une marge d'EBITDA d'environ 38% et une marge d'EBIT d'environ 18%. Le montant initial de l'investissement lié à l'acquisition de 100% des titres équivalent à un multiple de 5,0x l'EBITDA 2021 et 10,7x l'EBIT 2021.

La croissance organique du chiffre d'affaires annuel 2022 est désormais attendue entre +18% et +20% (précédemment attendue entre +13% et +15%), portée par le rebond de l'activité hôtelière, l'ajustement des prix et le profil de croissance renforcé. Le cours moyen du gaz (PEG Nord) constaté au 1er semestre et les différentes couvertures mises en place par le groupe pour le reste de l'année permettent de confirmer que la marge d'EBITDA ajusté 2022 devrait être en diminution de 100 points de base à 33,5%. L'EBIT ajusté 2022 est désormais attendu au-dessus de 530 ME (précédemment attendu à environ 500 ME). Le résultat net courant par action 2022 désormais attendu au-dessus de 1,45 euro (précédemment attendu à environ 1,35 euro).

Le free cash-flow 2022 (après paiement des loyers) est toujours attendu à environ 200 ME en raison de l'impact mécanique du fort rebond de l'activité sur la variation du besoin en fonds de roulement et de l'augmentation du montant des investissements linge en lien avec l'inflation. Le levier d'endettement financier au 31 décembre 2022 est attendu à environ 2,5x, en baisse de 0,5x sur l'année (précédemment attendu à environ 2,6x).