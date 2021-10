Elis relève ses objectifs après un bon 3e trimestre

(Boursier.com) — Au 3e trimestre, Elis réalise un chiffre d'affaires de 839,4 millions d'euros en croissance de +11,2%, dont +9,2% de croissance organique.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires est de 2,214 miliards d'euros (2,106 MdsE à même époque en 2020), soit 5,2% de croissance en données publiées.

A l'occasion de cette publication, Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis commente : "La bonne dynamique enregistrée au 3ème trimestre nous permet de revoir à la hausse notre attente de de croissance organique annuelle. Nous anticipons désormais une croissance supérieure à +6% pour 2021, en prenant comme hypothèse de travail une activité en Hôtellerie-Restauration au 4ème trimestre inférieure d'environ -25% par rapport à 2019. Nous revoyons également à la hausse notre attente de marge d'EBITDA pour l'année et anticipons désormais une marge supérieure à 34,5%. Le free cash-flow sera quant à lui compris entre 200 ME et 230 ME".