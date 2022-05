Elis : publication saluée

(Boursier.com) — Porté par l'annonce d'une activité très dynamique en début d'année, Elis gagne 2,5% à 14,2 euros en début de séance à Paris. Le spécialiste du nettoyage et de l'hygiène a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires trimestriel en croissance de 26,5% à 832,8 millions d'euros. Dans un contexte de très forte inflation des prix de l'énergie et de rebond de l'activité en Hôtellerie-Restauration, le management vise une marge d'EBITDA 2022 d'environ 33,5% et une croissance organique comprise entre 13 et 15%.

Morgan Stanley voit le titre "surperformer modestement" le marché ce mercredi après ces annonces. Elis a en effet dépassé les attentes des analystes mais les prévisions annuelles n'ont pas été relevées. Les estimations de croissance organique 2022 du consensus devraient néanmoins se rapprocher du haut de la fourchette communiquée.