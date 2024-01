Elis : publication logiquement saluée

(Boursier.com) — Elis s'adjuge 3,4% à 21 euros au lendemain de son point annuel. Si le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires 2023 de 4,309 milliards d'euros, en croissance organique de +11,8%, il a surtout indiqué que son résultat opérationnel ajusté et son résultat net courant 2023 devraient être supérieurs aux objectifs communiqués en octobre, grâce à la forte progression de l'Ebitda. "Malgré un effet calendaire défavorable, de bons encaissements de fin d'année nous permettent d'estimer un free cash-flow 2023 légèrement supérieur à 300 ME, en progression de c.75 ME par rapport à 2022", a précisé la firme.

Comme prévu, grâce à sa couverture systématique de l'énergie et du reflux de l'inflation (portée désormais par les salaires, poste de coût prévisible par essence), le groupe a été en mesure de protéger sa marge EBITDA par ses hausses de prix, affirme TP ICAP Midcap. Contrairement à 2023, l'exercice à venir devrait voir revenir l'activité M&A à l'agenda du groupe. À la suite de la mise à jour de ses paramètres et multiples de marché, le courtier maintient son avis 'neutre' et sa cible de 21 euros.

Elis ne constate aucun ralentissement des niveaux d'activité des consommateurs, indique Morgan Stanley. La visibilité pour l'exercice 2024 semble être bonne, tant en termes de revenus que de coûts, avec une nouvelle année de croissance rentable à venir. La banque est à 'surpondérer' sur le blanchisseur.

Notons enfin que la Société Générale est à l'achat sur Elis et que la banque relève sa cible à 25,90 euros.