Elis place avec succès une émission d'Obligations à échéance 2028 d'un montant de 200 ME

(Boursier.com) — Elis annonce avoir placé aujourd'hui avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), une émission d'obligations de maturité 2028 et offrant un coupon annuel fixe de 1,625% pour un montant de 200 millions d'euros (les "Nouvelles Obligations"). Celles-ci seront assimilables et formeront une souche unique avec les obligations existantes de maturité 2028 et offrant un coupon annuel fixe de 1,625%, émises le 3 octobre 2019 pour un montant de 350 millions d'euros.

Elis a placé les Nouvelles Obligations à 100,125% du pair, correspondant à un taux de rendement de 1,60% pour une maturité d'environ 6,5 ans. Ces excellentes conditions, figurant parmi les plus bas niveaux obtenus par la Société sur les marchés obligataires, témoignent de la confiance du marché dans la résilience du modèle économique d'Elis et sa capacité à tirer profit de la reprise économique après la crise sans précédent liée à la pandémie de Covid-19.

Le produit des Nouvelles Obligations sera consacré au financement de l'opération de rachat partiel visant les obligations émises en février 2018 pour un montant total de 650 millions d'euros, de maturité 2023 et offrant un coupon annuel fixe de 1,875%. Cette opération, qui s'inscrit dans la continuité de la stratégie active de refinancement du Groupe, permettra d'étendre la maturité moyenne de son endettement.

Le placement de cette émission a été dirigé par un syndicat constitué de quatre banques : BBVA, BNP Paribas, Deutsche Bank et Natixis.