Elis : peu de réactions

(Boursier.com) — Elis est stable sous les 21 euros ce jeudi, alors que "comme annoncé le 30 janvier dernier", le groupe a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires record de 4.309,4 millions d'euros, en croissance de +12,8% par rapport à 2022. L'EBITDA ajusté du groupe est ressorti en augmentation de +17,1% par rapport à 2022, à 1 474,8 millions d'euros ; la marge d'EBITDA ajusté est quant à elle en hausse de +130pb. L'EBIT ajusté est en augmentation de +25,6% par rapport à 2022, à 683,1 millions d'euros. La marge d'EBIT ajusté est en hausse de +160pb à 15,9%, en lien avec l'évolution limitée des amortissements sur l'année (environ +10,5%). 2023 est la dernière année à bénéficier d'amortissements plus faibles que la normale, en lien avec les investissements également inférieurs à la normale pendant la pandémie (2020 et 2021).

Le ROCE avant impôt, correspondant au ratio entre l'EBIT ajusté et les capitaux engagés du début de l'exercice, atteint 13,9% en 2023, contre 11,6% en 2022. Le bénéfice net a augmenté de 59,8 millions d'euros, passant de 202,6 millions en 2022 à 262,4 millions en 2023 pour les raisons susmentionnées.

Perspectives affichées

La croissance organique du chiffre d'affaires annuel 2024 est attendue à environ +5%, avec un effet prix inférieur à celui de 2023, en lien avec le ralentissement de l'inflation...

Elis a décidé d'investir pour l'avenir avec le net renforcement de ses structures commerciales. "Dans toutes les zones géographiques, les équipes de vente sont en cours de renforcement afin d'accélérer le déploiement des services du Groupe et de soutenir la croissance future. Ceci correspond à un coût supplémentaire annuel d'environ 20 millions d'euros", explique le groupe. Malgré cela, la marge d'EBITDA ajusté 2024 est attendue proche de 35%, grâce aux nouveaux gains de productivité qui seront réalisés sur l'année, et aux contrats d'approvisionnement en énergie, dont les conditions sont figées pour la quasi-totalité des volumes 2024.

La marge d'EBIT ajusté 2024 est attendue stable par rapport à 2023, à environ 16%. L'amélioration de la marge d'EBITDA ajusté devrait être compensée par la normalisation des amortissements en pourcentage du chiffre d'affaires (2023 était la dernière année à bénéficier d'amortissements plus faibles que la normale, en lien avec les faibles investissements pendant la pandémie). Le résultat net courant par action 2024 devrait être au-dessus de 1,75 euro (nombre d'actions sur une base diluée, prenant notamment en compte le potentiel effet dilutif des OCEANE émises en septembre 2022). Le free cash-flow 2024 est attendu à environ 340 millions d'euros, tiré par l'amélioration de l'EBITDA et la poursuite de la normalisation du besoin en fonds de roulement. Le levier d'endettement financier au 31 décembre 2024 est attendu en baisse de c. -0,2x sur l'année 2024.

Côté brokers, Stifel souligne qu'Elis a publié ce matin de "bons résultats", conformes aux attentes... "On note particulièrement l'amélioration des marges dans toutes les régions, y compris celles à des niveaux déjà élevés. Cependant, nous pensons que pour le FCF, les perspectives sont plutôt décevantes (environ 9% en dessous des attentes). Compte tenu de l'évolution du titre cette année, nous prévoyons une faible performance boursière aujourd'hui" explique l'analyste qui vise malgré tout un cours de 25 euros en restant à l'achat sur le dossier.