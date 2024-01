Elis : petite hausse après l'opération néerlandaise

(Boursier.com) — Elis pointe en légère hausse (+0,6% à 18,7 euros) après l'annonce de l'acquisition de la firme néerlandaise Moderna Holding. TP ICAP Midcap ('conserver') évoque une belle transaction bolt-on qui permet à Elis d'acquérir un important actif industriel capable de desservir l'ensemble du marché néerlandais. Moderna permettra à Elis de renforcer son offre locale de Workwear à destination de l'industrie et des services et apportera une offre de Linge Plat notamment à destination de l'hôtellerie. La transaction devrait être clôturée à la fin du 1er trimestre 2024 et apporter environ 50 ME de revenus en année pleine.