Elis : pénalisé par une note de Morgan Stanley

Crédit photo © Elis

(Boursier.com) — Elis recule de 2,3% à 17,6 euros sur la place parisienne, victime d'une note de Morgan Stanley qui a abaissé sa recommandation sur le dossier de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' alors que le cours de l'action s'approche de l'objectif du courtier et que les perspectives de croissance des marges sont limitées. La société de services de nettoyage a besoin d'une accélération de sa croissance organique, mais les tendances de l'industrie européenne des loisirs indiquent que le rythme de gains n'accélère pas. De plus, les hausses de salaire minimum au Royaume-Uni et en Espagne ont freiné la progression des bénéfices... L'objectif est ajusté de 19 à 18,8 euros.