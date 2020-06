Elis obtient un réaménagement de son covenant bancaire

(Boursier.com) — En séance, l'action Elis gagne 0,7% à 11,48 euro. Le prestataire multi-services international a obtenu, à sa demande, un réaménagement (waiver) de son 'covenant' bancaire pour les tests du 31 décembre 2020 et du 30 juin 2021. Cette annonce s'inscrit dans le prolongement de celle effectuée par le groupe le 31 mars, et concernant l'obtention d'un waiver du 'covenant' bancaire pour le test du 30 juin 2020, afin de pouvoir absorber au mieux les effets de la crise du Covid-19.

Ce nouveau réaménagement concerne, d'une part, les deux lignes de crédit renouvelable souscrites auprès d'un pool de banques françaises et européennes relationnelles et, d'autre part, le placement privé de type USPP souscrit auprès d'un pool d'investisseurs américains emmené par Barings.

Le niveau normatif du 'covenant' bancaire de 3,75x ne sera donc appliqué à nouveau qu'à partir du 31 décembre 2021. Ce réaménagement est assorti d'une commission réduite d'environ 1,3 million d'euros, démontrant une fois de plus l'excellente relation que le Groupe entretient avec ses prêteurs.

Le groupe n'a aucune échéance de dette significative avant 2023, et dispose de près de 1,1 milliard d'euros de liquidités, sous la forme de deux lignes de crédit renouvelable entièrement non tirées pour un montant total de 900 ME et d'environ 200 ME de trésorerie. La liquidité d'Elis a été préservée depuis le début de la crise sanitaire, notamment grâce à la génération de free cash-flow positive en mars, avril et mai, et à la réouverture du marché des Billets de trésorerie.

Ce nouveau réaménagement du 'covenant' bancaire pour les tests du 31 décembre 2020 et du 30 juin 2021 permet au groupe d'améliorer sa flexibilité financière dans un contexte de reprise progressive.