Elis : nouveau broker en soutien

Crédit photo © Elis

(Boursier.com) — Elis recule de 0,7% à 15,55 euros ce vendredi, alors que la Deutsche Bank voit pourtant plus haut sur le dossier, et vise désormais un cours de 19,40 euros, contre 18,81 auparavant. Au 1er semestre, le chiffre d'affaires d'Elis s'est établi à 1,375 milliard d'euros (+1,8% par rapport au 1er semestre 2020). La croissance organique du chiffre d'affaires est ressortie à +19,4% au 2e trimestre et à +1,3% sur le semestre. La marge d'EBITDA s'améliore au final de +80pb à 33,3% du chiffre d'affaires pour 458,7 millions d'euros. La marge d'EBIT est aussi en amélioration de +140pb à 9,5% du chiffre d'affaires et 131,1 ME. Le résultat net courant s'inscrit en hausse de 36,2% à 67,1 ME avec 17,1 ME de résultat net.

Au 1er semestre 2021, les investissements nets du groupe sont ressortis à 18,6% du chiffre d'affaires. Ce ratio est en ligne avec une saisonnalité classique, où les investissements sont plus importants au 1er semestre qu'au second, notamment en lien avec la préparation de la saison estivale. Au 1er semestre 2021, les investissements en linge sont en augmentation d'environ 25 ME par rapport au 1er semestre 2020, en raison notamment des succès commerciaux et des importantes signatures de contrat de Vêtements de Travail.

Au 1er semestre 2021, la variation du besoin en fonds de roulement est positive à c. +34 ME, reflétant l'attention particulière qui continue d'être portée à la gestion des encaissements et des stocks. Le free cash-flow (après paiement des passifs locatifs) ressort à 90,7 ME, en augmentation de 34,5 ME (+61,5%) par rapport au 1er semestre 2020. La dette nette a diminué de 78,4 ME au 1er semestre 2021.

Perspectives affichées

La performance financière d'Elis et les réalisations

Le succès des nouvelles offres commerciales proposées par Elis, ainsi que l'effet de la crise sanitaire sur les besoins des clients (demande accrue de produits d'hygiène et augmentation de la consommation de vêtements de travail) permettent à Elis d'anticiper une croissance organique comprise entre +5% et +6% sur l'année (+3% précédemment communiqué) en prenant comme hypothèse de travail une activité en Hôtellerie-Restauration inférieure d'environ -25% par rapport à 2019 pendant la saison estivale, puis inférieure d'environ -30% par rapport à 2019 jusqu'à la fin de l'année. La marge d'EBITDA 2021 devrait être d'environ 34,5% grâce au levier opérationnel généré par les économies réalisées au 2e semestre 2020 ainsi qu'à l'excellence opérationnelle du groupe en 2021.

Le free cash-flow (après paiement des loyers) devrait se situer dans une fourchette comprise entre 200 ME et 230 ME, la principale variable étant la variation du besoin en fonds de roulement en lien avec l'impact de l'activité de fin d'année sur la variation des créances clients. Le levier d'endettement devrait être de 3,3x au 31 décembre 2021 puis inférieur à 3x au 31 décembre 2022.