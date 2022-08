Elis : mouvement au conseil de surveillance

(Boursier.com) — Joy Verlé, membre du conseil de surveillance d'Elis depuis mars 2018, nommée sur proposition de CPP Investments, a informé Elis qu'elle démissionnait du conseil de surveillance avec effet au 30 août. Elle était Vice-Présidente au sein du conseil de surveillance et membre du comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance. Cette démission fait suite à son départ de CPP Investments. Thierry Morin, Président du conseil de surveillance, a pris acte de cette démission et remercie Joy Verlé pour son importante contribution aux travaux du conseil de surveillance et du comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance.