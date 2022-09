Elis : Moody's relève sa note crédit

(Boursier.com) — Moody 's relève la note de crédit long terme (CFR) d'Elis de 'Ba2' à 'Ba1'. La perspective associée passe de 'positive' à 'stable'. "L'action de notation d'aujourd'hui reflète notre attente selon laquelle une poursuite de la reprise sur le marché final de l'hôtellerie et les solides antécédents de la société en matière de compensation de l'inflation des coûts se traduiront par des ratios de crédit correspondants à une note CFR Ba1 sur une base durable", affirme Eric Kang, analyste senior chez Moody's. "Bien que nous nous attendions à ce que l'entreprise soit confrontée à des conditions de marché plus difficiles au cours des 12 à 18 prochains mois, Elis peut réduire ses coûts, ses dépenses d'investissement et ses dividendes, si nécessaire, pour limiter une détérioration de ses paramètres financiers et assurer une future génération de cash-flow libre positive".