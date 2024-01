Elis : les résultats 2023 devraient être supérieurs aux objectifs

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2023 d'Elis atteint 4,309 milliards d'euros, tiré par une croissance organique de +11,8%.

La performance opérationnelle réalisée en 2023 fait ressortir des résultats 2023 estimés supérieurs aux objectifs précédemment communiqués... En effet, la discipline tarifaire du Groupe, couplée à la poursuite de l'optimisation des processus logistiques et industriels permettent d'estimer une marge d'Ebitda ajusté 2023 à c. 34,2%, en progression de c. +120pb, soit c. 215 ME de plus qu'en 2022.

L'EBIT ajusté 2023, le résultat net courant 2023 et le résultat net courant par action 2023 devraient également être supérieurs aux objectifs communiqués en octobre, grâce à la forte progression de l'Ebitda.

"Malgré un effet calendaire défavorable, de bons encaissements de fin d'année nous permettent d'estimer un free cash-flow 2023 légèrement supérieur à 300 ME, en progression de c. 75 ME par rapport à 2022".

Compte tenu des éléments ci-dessus, le levier d'endettement au 31 décembre 2023 devrait être à environ 2x.

"En 2023, Elis a atteint un niveau record de chiffre d'affaires 2023 à plus de 4,3 MdsE, en croissance de près de 13% par rapport à 2022, et devrait afficher une performance financière meilleure qu'attendu", commente Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis, qui ajoute : "Avec une inflation toujours forte en Europe, la croissance a largement bénéficié des ajustements de prix mis en place dans le courant de l'année 2022 et en 2023 pour compenser l'augmentation de notre base de coûts ; l'effet de ces ajustements de prix est d'environ +9% sur l'année 2023".

Les résultats du Groupe seront communiqués le 7 mars, avant Bourse.