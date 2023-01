Elis : le marché apprécie

(Boursier.com) — Elis fait partie des belles satisfactions du jour à Paris avec un titre qui avance de 3% à 16,3 euros. La société spécialisée dans le domaine du nettoyage et de l'hygiène a réalisé un chiffre d'affaires 2022 record, à 3,821 milliards d'euros, en croissance de +25,3%, dont +21% en organique. Elis souligne une reprise de l'hôtellerie, ainsi qu'une activité commerciale soutenue, assortie d'ajustements de prix venant compenser la forte inflation des coûts de l'énergie. Le management a ainsi confirmé ses objectifs annuels, à savoir une marge d'Ebitda ajustée 2022 d'environ 33%, un EBIT ajusté au-dessus de 530 ME, un résultat net courant par action supérieur à 1,45 euro, un Free cash-flow (après paiement des loyers) d'environ 200 ME, et un levier d'endettement financier au 31 décembre 2022 à environ 2,5x, en baisse de 0,5x sur l'année. Le début de l'année 2023 est bien orienté, a également souligné la direction, qui vise une croissance organique supérieure à +10% sur l'exercice.

TP ICAP Midcap parle d'une publication solide et reste à l''achat' sur la valeur avec une cible de 19 euros. Pour Oddo BHF, la croissance organique attendue en 2023 est satisfaisante, témoignant de la résilience du business model d'Elis avec une amélioration de la marge d'EBITDA. La valorisation reste limitée (VE/EBIT : décote d'environ 30% sur l'historique) avec un FCF yield de plus de 7% et un PE 2024 de 9,4x. L'analyste maintient ainsi son avis 'surperformer' et son objectif de 18,6 euros.

Stifel ('achat') évoque aussi une performance solide au quatrième trimestre, légèrement supérieure au consensus, avec la poursuite de la dynamique positive de l'Hospitalité, la bonne performance commerciale et les initiatives tarifaires.