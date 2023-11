Elis : le Canada Pension Plan Investment Board sur les 20% des droits

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 21 novembre par l'AMF, le Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) a déclaré avoir franchi en hausse, le 16 novembre, le seuil de 20% des droits de vote de la société Elis, et détenir 28.108.795 actions Elis représentant 55.433.304 droits de vote, soit 12,05% du capital et 20,94% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre total de droits de vote. CPPIB déclare envisager des acquisitions d'actions supplémentaires en fonction des opportunités de marché, toujours dans la limite des 30% du capital et des droits de vote. Le déclarant n'envisage pas de prendre le contrôle d'Elis, mais a l'intention d'être un investisseur stable et de long terme soutenant la stratégie mise en place par Elis.