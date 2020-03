Elis : l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité jugé "très limité"

Elis : l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité jugé "très limité"









Crédit photo © Elis

(Boursier.com) — Elis annonce une croissance organique record, une solidité de la marge d'EBITDA, une augmentation significative du résultat net courant et du free cash-flow

Elis annonce un chiffre d'affaires record à 3.281,8 ME (+4,7% dont +3,3% de croissance organique) sur l'exercice 2019. La Marge d'EBITDA s'inscrit à 33,6% du chiffre d'affaires (31,5% en excluant l'impact IFRS16, stable vs 2018).

Le résultat net courant est de 256 ME et de 260 ME en excluant l'impact IFRS16, soit +16% vs 2018.

Le Free cash-flow ressort à 247 ME (186 ME en excluant l'impact IFRS 16, soit +21% vs 2018) avec une amélioration du levier d'endettement à 3,2x au 31 décembre 2019.

Le groupe souligne une très bonne dynamique commerciale en France, Europe du Sud, Amérique latine et Scandinavie & Europe de l'Est, notamment grâce à l'amélioration du taux de rétention clients.

Les gains de productivité dans la plupart des pays se confirment, "illustrant la capacité du groupe à déployer son savoir-faire et à maîtriser sa consommation d'eau et de gaz".

Perspectives 2020

Le groupe anticipe une croissance organique d'environ +3%. La Marge d'EBITDA ressort en augmentation d'environ +20pb. Le Free cash-flow est d'environ 320 ME.

A ce jour, l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité est jugé "très limité". Une aggravation de la crise sanitaire pourrait cependant avoir un impact, non quantifié à ce jour, sur le chiffre d'affaires (principalement en hôtellerie), mais la nature du modèle économique d'Elis devrait permettre de limiter l'impact sur les marges et sur la génération de cash

Proposition d'une distribution de 0,39 euro par action, en augmentation de +5% par rapport à l'exercice précédent.