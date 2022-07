Elis finalise son acquisition mexicaine

(Boursier.com) — Elis a finalisé l'acquisition d'un groupe privé centenaire, acteur leader sur le marché mexicain.

A la suite de l'annonce faite le 9 mars dernier, l'autorité de la concurrence mexicaine a approuvé la transaction et l'acquisition sera consolidée à partir du 1er juillet.

Le groupe racheté fournit principalement du linge plat et des vêtements de travail à des clients sur le marché de la Santé. Il dispose de 11 sites de production, 12 centres de distribution ainsi qu'un atelier de confection. Il emploie plus de 2 600 personnes. Son chiffre d'affaires 2021 était de 1780mMXN$ (soit 85 ME au taux de change EUR/MXN$ de juin 2022) avec une marge d'EBITDA d'environ 38% et une marge d'EBIT d'environ 18%. L'activité est en forte croissance organique, portée par un marché mexicain en développement accéléré, et le groupe devrait générer en une croissance organique annuelle proche de 10% dans les prochaines années.

Le montant initial de l'investissement lié à l'acquisition de 100% des titres (dont le cours de change été figé en mars à 23,6MXN$/EUR) équivaut à un multiple de 5,0x l'EBITDA 2021 et 10,7x l'EBIT 2021. Le management actuel, très expérimenté, reste en place pour accompagner la croissance future ; la transaction comporte de potentiels compléments de prix (earn-outs) à un multiple inférieur sur la période 2023-2025.