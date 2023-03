Elis : des résultats bien reçus !

(Boursier.com) — Elis grimpe de plus de 3% à 17,60 euros après avoir dévoilé un EBITDA ajusté record à 1 259,6 ME, à 33% du chiffre d'affaires (-150pb par rapport à 2021), un EBIT ajusté record à 543,7 ME, à 14,2% du chiffre d'affaires (+150pb par rapport à 2021), un résultat net courant record à 353,2 ME, en hausse de +58,7% et un résultat net courant par action record à 1,54 euro, en hausse de +57% (1,46 euro sur une base diluée, en hausse de +53,9%). Le free cash-flow (après paiement des loyers) à 224,9 ME, se situe quasiment au niveau record de 2021.

Lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 25 mai prochain, le Conseil de Surveillance recommandera la distribution d'un dividende de 0,41 euro par action au titre de l'exercice 2022, avec option de paiement en actions Elis. Ce montant représente une augmentation de 10% par rapport à 2021.

La croissance organique du chiffre d'affaires annuel 2023 est attendue entre +11% et +13%, tirée par un effet prix d'au moins +9% notamment constitué de l'effet report des ajustements de prix négociés tout au long de l'année 2022 et des ajustements supplémentaires mis en place depuis le 1er janvier 2023 et par un effet de base favorable en Hôtellerie-Restauration au 1er trimestre.

La borne inférieure de la fourchette de croissance organique prend en compte l'effet d'un potentiel ralentissement de l'économie, explique Elis qui attend une amélioration de la marge d'EBITDA ajusté 2023 d'environ +50pb rapport à 2022.

L'EBIT ajusté 2023 est attendu au-dessus de 650 ME, en lien avec la dynamique de chiffre d'affaires attendue et une légère baisse des amortissements en pourcentage du chiffre d'affaires.

Le résultat net courant 2023 est attendu au-dessus de 405 ME, correspondant à un résultat net courant par action 2023 supérieur à 1,65 euro (nombre d'actions sur une base diluée, prenant notamment en compte le potentiel effet dilutif de la nouvelle OCEANE émise en septembre 2022).

"Les résultats de l'exercice 22 sont en grande partie conformes aux attentes, bien que l'on note un FCF plus fort (aidé par des capex plus faibles)" commente Stifel. "Nous voyons un FY23 avec de solide perspectives, la plupart des objectifs étant légèrement supérieurs aux attentes... On note encore que l'objectif principal semble relativement conservateur. Surtout, le levier financier le ratio devrait être encore réduit à près de 2x d'ici la fin de l'année" poursuit l'analyste qui reste à l'achat en visant un cours de 19,50 euros.