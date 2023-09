Elis : des objectifs climat ambitieux

(Boursier.com) — Elis dévoile sa feuille de route climat et ses objectifs à horizon 2030, témoignant de son engagement à accompagner la transition de la société vers une économie bas-carbone. Elis vise ainsi à réduire de 47,5% en valeur absolue ses émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 d'ici 2030, par rapport à 2019, mais aussi réduire de 28% en valeur absolue ses émissions de gaz à effet de serre du scope 3 issues de l'achat de biens et services, des carburants et de l'énergie amont, du transport et de la distribution amont, des déplacements domicile-travail ainsi que de la fin de vie des produits vendus (et ce également par rapport à 2019).

Ces objectifs ont été approuvés par la Science Based Targets initiative (SBTi). Cet organisme issu d'un partenariat entre le Pacte Mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI), le Carbon Disclosure Project (CDP) et le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), est l'acteur de référence international sur le sujet. Ces objectifs sont alignés avec les Accords de Paris de 2015, et visent à contribuer à limiter l'augmentation de température à 1,5 degré C par rapport aux niveaux préindustriels pour les scopes 1 et 2, et nettement en dessous de 2 degrés pour le scope 3.

Ces objectifs climat marquent une nouvelle étape dans la stratégie RSE et climat d'Elis. Le groupe travaille en effet depuis de nombreuses années à réduire sa consommation d'énergie et ses émissions de CO2eq. En 2022, il a réduit ses consommations d'énergie thermique en intensité de 26% par rapport à 2010 dans ses blanchisseries européennes et a atteint, et même dépassé, son objectif de réduction des émissions de CO2eq (scopes 1 et 2) par kilogramme de linge livré, avec une baisse de 25% depuis 2010. Le groupe a également réduit ses émissions de CO2eq (Scope 1 & 2) en valeur absolue de 17,5% entre 2019 et 2022.

Pour atteindre ses objectifs, Elis a développé une feuille de route et un plan d'action détaillés. Sur les scopes 1 et 2, qui représentent 28% des émissions de CO2eq du groupe, Elis vise à optimiser encore davantage la performance de ses blanchisseries industrielles grâce au déploiement de solutions d'efficacité énergétique reconnues et d'innovations expérimentales, décarboner son énergie via la production sur site d'énergie renouvelable, en ayant recours à des énergies alternatives ou à de nouvelles stratégies d'achats, mais aussi à réduire l'impact environnemental de sa flotte logistique grâce à des outils d'optimisation des livraisons, des actions d'éco-conduite ou la transition de sa flotte. Sur le scope 3, qui représente 72% de ses émissions de CO2eq, Elis entend améliorer et optimiser ses pratiques opérationnelles, notamment en matière de gestion du linge, réduire l'impact environnemental des produits en travaillant sur la conception, les matières ou les modes de production, et réduire l'impact du transport de marchandises et accompagner ses employés vers des modes de déplacement plus responsables.

Ce plan d'action "crédible et ambitieux" privilégie des approches d'efficacité tant en termes de carbone que de gains financiers. Il s'appuie notamment sur des technologies et approches éprouvées par le groupe. "L'engagement de l'ensemble des parties prenantes du groupe et du marché, sera cependant critique pour son atteinte d'ici à 2030", ajoute Elis.