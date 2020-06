Elis décolle !

Crédit photo © Elis

(Boursier.com) — Elis bondit de 5,6% ce mercredi à 12,16 euros dans un marché actif, alors que la firme BofA Merrill Lynch Global Research vient d'initier sa recommandation sur le dossier à l'achat avec un objectif de cours de 15 euros. Rappelons que le groupe avait dévoilé fin avril un chiffre d'affaires trimestriel en retrait de 2,3% dont 1,8% en organique, à 759,2 millions d'euros, avec une baisse d'activité très marquée en Hôtellerie et plus contenue dans les autres secteurs. La société, qui n'était pas en mesure de communiquer de nouveaux objectifs pour l'année 2020 compte tenu de la situation sanitaire actuelle, affichait un bilan solide avec, à disposition, environ 1,1 milliard d'euros de liquidités, sous la forme des deux lignes de crédit renouvelable pour un montant non tiré de 800 ME et d'environ 300 ME de trésorerie.

En outre, si le management s'attend à une baisse d'activité accentuée au deuxième trimestre par rapport au premier, le mois d'avril devrait marquer un point bas, avec le plein effet des mesures de confinement mises en place en Europe sur la deuxième quinzaine du mois de mars. De plus, le free cash-flow a été positif au mois de mars et sur les 3 premières semaines du mois d'avril...