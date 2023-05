Elis : confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs 2023

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2023, Elis a enregistré un chiffre d'affaires de 1,013 milliard d'euros, en croissance de +21,7% . La croissance organique reste très forte, à +18,3%, et toutes les zones géographies affichent une croissance à 2 chiffres.

La dynamique commerciale est particulièrement soutenue sur tous les marchés du groupe et dans toutes ses géographies. "Nous avons atteint, au 1er trimestre, un niveau record de signatures de nouveaux contrats. Nos offres en Vêtement professionnel et en Hygiène et bien-être, qui répondent aux besoins accrus de nos clients en matière d'hygiène, de traçabilité et de sécurité d'approvisionnement renforcée, continuent de remporter un franc succès", relève Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis.

Perspectives

Elis indique avoir une confiance renforcée dans les perspectives 2023, communiquées le 8 mars.

La croissance organique du chiffre d'affaires annuel 2023 est attendue entre +11% et +13%.

Dans un contexte de très forte inflation des prix de l'énergie, le Groupe a progressivement mis en place, en 2022, différents contrats d'approvisionnement à prix fixe pour 2023 et les années suivantes. Ces couvertures, l'effet embarqué des ajustements de prix et les nouveaux gains de productivité attendus en 2023 devraient contribuer à une amélioration de la marge d'Ebitda ajusté 2023 d'environ +50pb rapport à 2022.

L'EBIT ajusté 2023 est attendu au-dessus de 650 ME, en lien avec la dynamique de chiffre d'affaires attendue et une légère baisse des amortissements en pourcentage du chiffre d'affaires.

Le résultat net courant 2023 est attendu au-dessus de 405 ME, correspondant à un résultat net courant par action 2023 supérieur à 1,65 euro.

Le free cash-flow 2023 (après paiement des loyers) est attendu supérieur à 260 ME, tiré par l'amélioration de l'Ebitda et malgré un effet calendrier défavorable attendu sur le compte clients (les 30 et 31 décembre 2023 seront non travaillés). Le levier d'endettement financier au 31 décembre 2023 est attendu à environ 2,1x, en baisse de c. -0,4x sur l'année.