Elis : compte rendu de l'AG









Crédit photo © Elis

(Boursier.com) — L'Assemblée Générale des actionnaires d'Elis présidée par Thierry Morin, Président du conseil de surveillance, en présence des membres du directoire, s'est tenue à huis clos sans la présence physique des actionnaires ce mardi 30 juin 2020 au siège social de la Société. Le quorum était de 77,73% et les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions présentées. L'intégralité du vote des résolutions a eu lieu à distance préalablement à l'Assemblée Générale.

L'AG a approuvé la nomination de Fabrice Barthélémy et d'Amy Flikersky en qualité de nouveaux membres du conseil de surveillance pour une durée de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2023. Fabrice Barthélémy, de nationalité française, est Président du directoire de Tarkett. Amy Flikerski, de nationalité canadienne est gestionnaire d'un portefeuille au sein de Canada Pension Plan Investments Board (CPP Investments). A l'issue de l'Assemblée générale, le conseil de surveillance compte ainsi 9 membres dont 6 membres indépendants et 5 femmes. Cette composition reflète l'ambition renouvelée du conseil de poursuivre son internationalisation et la diversité des profils de ses membres.

L'Assemblée Générale a approuvé la politique de rémunération des mandataires sociaux pour 2020 telle que celle-ci a été révisée dans le contexte lié au Covid-19, les informations visées à l'article L. 225-37-3 du Code de commerce dans le cadre du nouveau vote ex-post sur les rémunérations de l'ensemble des mandataires sociaux, et a approuvé les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribués ou versés au titre de l'exercice 2019 au profit du Président et des membres du directoire et du Président du conseil de surveillance, conformément à l'article L.225-100-III du Code de commerce.

Les actionnaires ont approuvé le renouvellement de la délégation donnée au directoire d'intervenir sur les titres de la Société dans le cadre du programme de rachat d'actions.

Les actionnaires ont également approuvé le renouvellement des autorisations et délégations financières à donner au directoire concernant l'émission d'actions et ou d'autres valeurs mobilières avec maintien et suppression du droit préférentiel de souscription, ou en rémunération d'apports en nature (hors le cadre d'une offre publique d'échange). Les délégations consenties au directoire pour augmenter le capital au profit de salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise ou de salariés de filiales étrangères ont également été reconduites, de même que l'autorisation donnée au directoire de réduire le capital social par annulation d'actions acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions.

L'assemblée générale a par ailleurs approuvé l'autorisation donnée au directoire de procéder à des attributions gratuites d'actions au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux de la Société et des sociétés du Groupe.