Elis : CA 2019 en croissance de 4,7% à 3,28 MdsE

Crédit photo © Elis

(Boursier.com) — Elis, prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être dans 28 pays en Europe et en Amérique latine, publie ce jour son chiffre d'affaires annuel 2019. Le groupe annonce un chiffre d'affaires 2019 record, en hausse de +4,7% à 3,282 MdsE, ainsi qu'une "très bonne croissance organique" de +3,3%.

La performance organique 2019 est tirée par l'effet des hausses de prix en lien avec l'inflation, la bonne dynamique commerciale et l'amélioration du taux de rétention client dans la plupart des pays. Le groupe souligne sa performance jugée très satisfaisante en France (+3,2%), avec une bonne dynamique commerciale et une amélioration du taux de renouvellement des contrats. Il évoque par ailleurs la bonne dynamique en Europe centrale (+2,8%), avec une croissance forte en Pologne et aux Pays-Bas, plus modérée en Allemagne, ainsi qu'une accélération en Scandinavie & Europe de l'Est (+3,7%) tirée par une bonne dynamique en Linge plat en Suède et au Danemark. Elis souligne par ailleurs la "poursuite du redressement opérationnel au Royaume-Uni et en Irlande" (-1,2%). L'Europe du Sud est en croissance soutenue (+7,4%). Enfin, l'Amérique latine est toujours bien orientée (+7,1%), portée par le développement de l'externalisation au Brésil, sur tous les segments.

Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis, a déclaré : "Elis atteint en 2019 un nouveau record de chiffre d'affaires, à 3,3 milliards d'euros, en hausse de près de +5%. Le Groupe démontre ainsi sa capacité à répercuter dans ses prix l'inflation de sa base de coûts, tout en améliorant son activité commerciale et le taux de rétention de ses clients. La croissance organique ressort ainsi à +3,3% sur l'année, parmi les plus hauts niveaux historiques du Groupe.

Nous continuons d'ouvrir de nombreux marchés à la location-entretien, en particulier sur le segment du Vêtement professionnel en Amérique latine, en Europe du Sud et en Europe de l'Est. Au Royaume-Uni, nous poursuivons le redressement industriel et commercial, avec des indicateurs opérationnels en nette amélioration, même si le chiffre d'affaires organique de la zone est toujours en léger repli. Comme à notre habitude, nous annoncerons nos objectifs pour l'année en cours lors de la publication de nos résultats annuels 2019, le 4 mars prochain".