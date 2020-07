Elis boucle l'acquisition de Kings Laundry

Elis boucle l'acquisition de Kings Laundry









Crédit photo © Elis

(Boursier.com) — Elis annonce la finalisation de l'acquisition de 100% de Kings Laundry en Irlande. Kings Laundry dispose de deux usines à Cork et à Dublin, spécialisées en Linge Plat, et la société a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 35 millions d'euros. Après la signature de cette acquisition en juillet 2018, la finalisation de la transaction a nécessité, à la demande de la CCPC (Competition and Consumer Protection Commission - autorité de la concurrence irlandaise), la cession d'un portefeuille clients dans le secteur de la Santé, pour une valeur d'environ 800.000 euros.

A l'occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis, a déclaré : "L'acquisition de Kings Laundry constitue une étape supplémentaire dans notre développement en Irlande. La qualité des actifs, associée à l'expérience du management, aideront à la bonne intégration de l'entreprise, le fondateur de Kings Laundry devenant CEO du pays".