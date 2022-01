Elis : bien orienté

(Boursier.com) — Elis se distingue en ce début de semaine à Paris, sur un gain de 2,2% à 16 euros. L'actualité autour de la société spécialisée dans le domaine du nettoyage et de l'hygiène est marquée par une note d'Oddo BHF qui a rehaussé à 'surperformance' son avis sur le dossier tout en remontant sa cible de 18,5 à 19,4 euros. Le groupe témoigne une fois de plus d'une bonne capacité de résistance pendant la crise de ses marges et de son FCF tandis que le redressement du segment Hôtellerie Restauration en 2022 permettra d'accélérer la croissance organique, explique l'analyste, qui rehausse ses estimations de BPA 2022 et 2023. La récente baisse du titre en raison des craintes sur le Tourisme constitue, selon le courtier, une opportunité pour revenir sur le titre.